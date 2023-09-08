ЕС расширил антироссийский список россиян

Брюссель мотивировал это "нарушением прав человека"

Евросоюз в пятницу, 8 сентября, внес шесть россиян в список санкций в рамках режима "за нарушение прав человека".

В черный список попали сотрудники Федеральной службы безопасности, прокуратуры и суда Республики Крым, сообщает РИА Новости.

7 сентября американские власти ввели персональные санкции в отношении одиннадцати граждан России из-за возможной причастности этих граждан к совершению киберпреступлений на территории США. Вслед за этим аналогичный шаг предприняли британские власти.

До того Лондон внес в санкционные списки пять человек, которых считает причастными к обвинительному приговору политику Владимиру Кара-Мурзе*. Данный приговор в Великобритании называют политически мотивированным.

* лицо, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в реестр иноагентов в России

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