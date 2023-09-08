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МГИК: Все хакерские атаки на систему ДЭГ успешно отражены

15:52
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Система работает в полном объеме

В Мосгоризбиркоме в пятницу сообщили об успешном отражении всех хакерских атак на систему ДЭГ. Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова отметила, что система работает в полном объеме.

"Официально в адрес Московской городской избирательной комиссии с участковых комиссий информации о том, что что-то не работает, не поступило на сегодняшний час", – сказала она.

Со своей стороны совладелец компании ГК "Интермобилити" Даниил Титаренко заявил, что была зафиксирована попытка атаки на систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдались задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования.

По словам Титаренко, на ход голосования это никак не влияет. "Избиратели получат СМС, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать. В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы", - добавил он.

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