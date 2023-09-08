МГИК: По состоянию на 15 часов более миллиона москвичей приняли участие в ДЭГ

Явка высокая

По состоянию на 15:00 более миллиона москвичей приняли участие в ДЭГ. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Мы обещали вам сказать, какое количество московских избирателей проголосовали в бумажном виде по состоянию на 15:00, эта цифра составляет 90 тыс. 500 человек. Итого, если посмотреть, то всего приняли участие, получается, 1 млн 96 тыс. с хвостиком. Примерно 14,5%, то есть достаточно высокая явка по состоянию на 15:00 8 сентября", – сказала она.

С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэры Москвы. В них участвуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Леонид Зюганов, Дмитрий Гусев, Борис Чернышов и Владислав Даванков.

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