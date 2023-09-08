Дмитрий Медведев принял участие в выборах мэра Москвы онлайн

Замглавы Совбеза проголосовал из своего кабинета

Дистанционное электронное голосование очень удобно. Эту возможность оценил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Председатель партии "Единая Россия" прямо из своего рабочего кабинета проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы.

Медведев признал онлайн голосование удобным. Замглавы Совбеза поделился своими впечатлениями в видео, которое он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В выборах мэра столицы участвуют пять кандидатов . Это действующий мэр города Сергей Собянин, представляющий "Единую Россию", депутат Госдумы Дмитрий Гусев от "Справедливой России – За правду"; депутат Мосгордумы Леонид Зюганов представляет КПРФ, также участвуют вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от "Новых людей". Выборы мэра Москвы проходят в столице с 8 по 10 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"