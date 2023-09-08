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Минюст Австрии: выдача уклонистов Украине не соответствует нормативным актам ЕС

16:22
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Вена в очередной раз отказала Киеву

Австрийские власти выступают против выдачи украинских беженцев, уклоняющихся от новой мобилизационной компании в странах Европейского союза, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление Минюста Австрии.

Asia Times: Зеленский призвал страны ЕС вернуть на родину мужчин призывного возраста
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Напомним, что буквально несколько дней назад в ведущих СМИ стран "коллективного" Запада начали появляться публикации, в которых приводились слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости депортации граждан Украины призывного возраста из стран ЕС на родину для участия в боевых действиях.  

Как отметили в ведомстве, фундаментальным документом для экстрадиции граждан является Европейская конвенция о выдаче, согласно которой уклонение от воинских обязанностей не является преступлением. Иными словами, устремления киевского режима в этом вопросе противоречат международному праву и нарушают действующее законодательство ЕС, уточнил представитель австрийского Минюста.

"Исходя из этого, австрийские суды будут использовать данное основание для отказа", - говорится в заявлении Министерства юстиции.

При этом в Минюсте подчеркнули, что на данный момент власти Австрии не располагают точным количеством граждан Украины призывного возраста, которые подпадают под новую волну "украинской мобилизации".  

Ранее официальный представитель МВД Австрии заявил, что Вена не планирует идти на поводу у киевского режима в вопросе депортации украинских граждан из стран ЕС. По мнению высокопоставленного чиновника, такие высказывания отдельных представителей политического истеблишмента Украины являются прямым посягательством на внешнеполитический суверенитет Австрии. 

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