Путин и Собянин открыли участок федеральной трассы М-12 Москва-Казань

Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса

Открыто движение по головному участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, а также по финишному участку Московского скоростного диаметра (МСД), который обеспечит прямой выход на федеральную трассу М12 "Восток". В церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

"Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса. Она позволит ощутимо – в два раза – сократить время в пути между городами. В свою очередь на востоке Москвы в строй вводится новый отрезок Московского скоростного диаметра. Это завершающий этап строительства северного направления. И таким образом диаметр насквозь, через мегаполис, соединит трассы М12 и М11 до Санкт-Петербурга. И это важный этап развития международного транспортного маршрута России", – сказал Путин.

По словам Собянина, общий транспортный поток участка МСД от улицы Лухмановская до выхода на федеральную трассу М12 составит 40-50 тысяч машин в сутки.

"Мы с вами год тому назад открывали Московский скоростной диаметр, который проходит главной магистралью через весь город Москва. Он соединяет Санкт-Петербургскую дорогу и дорогу на Казань. На Санкт-Петербург изначально было все сделано, интегрировано. Что касается связки на Казань, нам за этот период времени необходимо было построить 14 км дорог, три эстакады, один мост. Все объекты готовы к пуску. Магистраль очень важная. Ежедневно по ней будет проезжать около 40–50 тыс. автомашин и порядка 20 тыс. пассажиров общественного городского транспорта, разгрузит и МКАД, и прилегающую улично-дорожную сеть", – сообщил Собянин.

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