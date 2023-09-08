ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Собянин открыли участок федеральной трассы М-12 Москва-Казань

16:22
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса

Открыто движение по головному участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, а также по финишному участку Московского скоростного диаметра (МСД), который обеспечит прямой выход на федеральную трассу М12 "Восток". В церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

"Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса. Она позволит ощутимо – в два раза – сократить время в пути между городами. В свою очередь на востоке Москвы в строй вводится новый отрезок Московского скоростного диаметра. Это завершающий этап строительства северного направления. И таким образом диаметр насквозь, через мегаполис, соединит трассы М12 и М11 до Санкт-Петербурга. И это важный этап развития международного транспортного маршрута России", – сказал Путин.

По словам Собянина, общий транспортный поток участка МСД от улицы Лухмановская до выхода на федеральную трассу М12 составит 40-50 тысяч машин в сутки.

"Мы с вами год тому назад открывали Московский скоростной диаметр, который проходит главной магистралью через весь город Москва. Он соединяет Санкт-Петербургскую дорогу и дорогу на Казань. На Санкт-Петербург изначально было все сделано, интегрировано. Что касается связки на Казань, нам за этот период времени необходимо было построить 14 км дорог, три эстакады, один мост. Все объекты готовы к пуску. Магистраль очень важная. Ежедневно по ней будет проезжать около 40–50 тыс. автомашин и порядка 20 тыс. пассажиров общественного городского транспорта, разгрузит и МКАД, и прилегающую улично-дорожную сеть", – сообщил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин открыл участок федеральной трассы М-12 Москва-Казань
Владимир Путин открыл участок федеральной трассы М-12 Москва-Казань
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.