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"В один удар!": в Киеве заявили о невосполнимых потерях ВСУ из-за российской авиации

16:46
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Ударная мощь ВС России нанесла сокрушительный урон инфраструктуре Украины

Авиационные удары ВС России нанесли "невосполнимые потери" украинской армии. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.    

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Как отметил военный аналитик, только за последние несколько месяцев российская авиация в значительной степени нарастила "ударную мощь" по объектам критической инфраструктуры Украины.

"В один удар наносятся практически невосполнимые потери!" - заявил Соскин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом аналитик подчеркнул, что, несмотря на кадровые перестановки в Минобороны Украины, военнослужащие ВСУ все равно не смогут противостоять авиаударам российской армии. По его словам, пока отдельные представители украинского руководства в очередной раз делают "пустые заявления", Россия продолжает модернизировать свою промышленность для "тотального уничтожения" вооружений НАТО в зоне военной спецоперации.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что конфликтная ситуация на Украине вскрыла уязвимость Североатлантического альянса перед ВС России. По мнению военного аналитика, устаревшая авиация стран-участниц военно-политического блока не позволит киевскому режиму победить в противостоянии с российскими военными.  

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