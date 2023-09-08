Президент также осмотрел Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь

Перед церемонией открытия участков трассы М-12 "Восток" Владимир Путин осмотрел исторический центр Арзамаса.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин показал президенту памятную доску на фасаде медколледжа. Его выпускник - фельдшер ушел добровольцем на Донбасс в 2022 году и героически погиб.

Кроме того, глава государства побывал в Музее Русского Патриаршества, повещённом жизни и деятельности предстоятелей - от первого патриарха Иова до нынешнего – Кирилла.

Владимир Путин также осмотрел Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

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