ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин осмотрел исторический центр Арзамаса

18:15
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Президент также осмотрел Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь

Перед церемонией открытия участков трассы М-12 "Восток" Владимир Путин осмотрел исторический центр Арзамаса.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин показал президенту памятную доску на фасаде медколледжа. Его выпускник - фельдшер ушел добровольцем на Донбасс в 2022 году и героически погиб.

Кроме того, глава государства побывал в Музее Русского Патриаршества, повещённом жизни и деятельности предстоятелей - от первого патриарха Иова до нынешнего – Кирилла.

Владимир Путин также осмотрел Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
Владимир Путин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
Владимир Путин и Глеб Никитин
Владимир Путин и Глеб Никитин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.