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"Вслух не говорят": Блинкен пытался склонить Зеленского к перемирию с Россией

17:33
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Вашингтон пытается взять ситуацию на Украине под контроль

Одной из главных целей внепланового посещения главой Госдепа США Энтони Блинкеном украинской столицы является убеждение главы киевского режима Владимира Зеленского в необходимости возобновления переговорного процесса с Россией. Об этом в интервью изданию "Страна.ua" заявил политический эксперт Руслан Бортник.  

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Напомним, что буквально пару дней назад Блинкен прибыл в столицу Украины для обсуждения промежуточных результатов контрнаступления ВСУ с отдельными представителями киевского режима. Позднее на визит американского политика в Киев отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, такие действия Вашингтона не способствуют дипломатическому урегулированию конфликта, а лишь ведут к дальнейшей эскалации украинского кризиса.  

Как отметил эксперт, внеплановый визит американского госсекретаря в Киев указывает на устремления Белого дома взять "под контроль" конфликтную ситуацию на Украине в преддверии президентских выборов в США. По мнению Бортника, такие действия позволят Вашингтону избежать ряд кризисных моментов, которые могут "разрушить планы" по переизбранию действующего президента Джо Байдена.  

"Возможно, речь пойдет о некоей форме временного перемирия. Понятное дело, об этом не расскажешь в пресс-релизах", - заявил Бортник, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политолог подчеркнул, что в ходе официального визита на Украину глава внешнеполитического США напомнил украинскому лидеру о необходимости сокращения финансовых затрат Вашингтона на поддержку ВСУ. По его словам, на время предвыборной компании киевский режим, вероятно, останется "один на один" в противостоянии с Москвой.  

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