Москвичам напомнили о способах проголосовать на выборах

Право любого москвича – выбрать, как ему голосовать

Чем больше возможностей есть у москвичей, чтобы проголосовать, тем лучше. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

Он напомнил о способах проголосовать на выборах мэра Москвы. "Если появляется такой удобный формат, как ТЭГ (терминал электронного голосования) который позволяет тебе прийти на любой участок, необязательно где ты прописан, прийти и проголосовать, так как тебе удобно, то это здорово. Напомним, что право любого москвича – выбрать, как ему голосовать", – сказал Ковалев.

Москвичи могут проголосовать на избирательных участках, получив бумажный бюллетень или воспользовавшись терминалами электронного голосования. Для тех, кто не может посетить избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала – ПТЭГ, его члены комиссии доставляют прямо домой к избирателю.

С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэра Москвы. В них участвуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Леонид Зюганов, Дмитрий Гусев, Борис Чернышов и Владислав Даванков.

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