Премьер Польши выдвинул ультиматум ЕК из-за ввоза украинского зерна

Варшава выступает против создания новых рынков в Европе

Варшава выдвигает ультиматум ЕК из-за ввоза украинского зерна в страны Европейского Союза. Об этом в ходе очередного брифинга заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как отметил политик, власти Польши выступают против инициативы отдельных стран-участниц ЕС по открытию нового сельскохозяйственного рынка в Европе.

"Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, послушает наш голос и введет запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Евросоюза, или мы реализуем этот шаг сами", - заявил Моравецкий, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава правительства подчеркнул, что такими действиями ЕК принижает национальные интересы Варшавы в сфере обеспечения продовольственной безопасности страны. По его словам, несмотря на предварительное решение ЕС в этом вопросе, представители политического истеблишмента Польши всегда будут выступать на стороне "отечественных фермеров".

"Мы говорим "да" экспорту через территорию Польши, мы говорим "нет" дестабилизации польского сельскохозяйственного рынка", - заключил он.

Ранее первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что киевский режим начал экспортировать сельскохозяйственную продукцию в страны ЕС через морские порты Хорватии. По ее словам, этот логистический маршрут транспортировки украинского зерна еще сыграет ключевую роль в выстраивании послевоенных торговых отношений.

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