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Шойгу вручил государственные награды участникам СВО

18:21
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Церемония прошла в Национальном центре управления обороной

В Москве сегодня чествовали героев, которые сейчас защищают Донбасс. Награды им вручил глава военного ведомства Сергей Шойгу. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной.

Указом президента звания Героя России удостоен командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин. При помощи успешного манёвра его бригада способствовала освобождению одного из населённых пунктов от националистов.

Звание Героя России также присвоено командиру огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старшему лейтенанту Владиславу Журавлеву. В ходе наступления наших войск его рота уничтожила пехоту и технику ВСУ, при этом благополучно выбралась из-под вражеского огня.

Кроме этого, медаль "Золотая Звезда" вручена командиру мотострелкового взвода младшему лейтенанту Алексею Кривуле. Оказавшись в окружении, несмотря на ранение, он принял командование подразделением, вызвал огонь на себя, уничтожил несколько единиц техники противника и организовал прорыв.

"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами - высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное – выполнили задачу", - заявил Шойгу.

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