Герой России Евгений Черняев принял участие в ДЭГ на выборах мэра

С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэра

Командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России Евгений Черняев принял участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра столицы.

"Я сильно занят, и у меня еще детей несовершеннолетних двое. Поэтому отрываться от дел сложно, и я решил освоить электронное голосование. Удобно все в электронном виде делать, не ездить куда-то", – сказал он.

Евгений Черняев рассказал, что такой формат голосования дает возможность проголосовать, даже если вы находитесь не в Москве. "Проголосовал моментально после того, как код получил. Поэтому у меня положительное впечатление от голосования", – отметил он.

С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэра Москвы. В них участвуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Леонид Зюганов, Дмитрий Гусев, Борис Чернышов и Владислав Даванков.

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