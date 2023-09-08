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МИД Эстонии: Таллин первым в ЕС узаконит конфискацию российских активов

18:39
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Правительство страны в течение двух недель одобрит соответствующий законопроект

Эстония первой среди стран ЕС "узаконит" конфискацию замороженных активов России. Об этом в интервью информагентству Bloomberg заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкну.

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"Эстония планирует стать первой страной ЕС, которая в этом году узаконит конфискацию активов, находящихся под санкциями", - заявил Цахкну, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что такие действия необходимы для передачи российских активов на восстановление украинской инфраструктуры, которая была "уничтожена или частично разрушена" в результате авиаударов ВС России.

Он также добавил, что правительство Эстонии планирует одобрить эту законодательную инициативу в течение двух недель.

Ранее журналисты The New York Times сообщили, что на данный момент американские и европейские политики не могут найти "легальный инструмент", который позволил бы конфисковать замороженные после начала военной спецоперации суверенные активы России. По мнению аналитиков издания, подобные инициативы американских и европейских политиков нарушают основополагающие принципы международного права.

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