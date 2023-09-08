ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подоляк назвал ООН "фиктивной" организацией

19:09
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Эта организация якобы утратила свое политическое влияние

ООН является "фиктивной" организацией, руководство которой никогда не изменит свою позицию по отношению к Киеву. Об этом в интервью новостному телеканалу "24" заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Кулеба посоветовал критикам контрнаступления ВСУ заткнуться
Подоляк заявил о невозможности мирных переговоров с Россией

Уточняется, что мероприятия сессии Генассамблеи ООН пройдут в период с 19 по 26 сентября.

Как отметил политик, принимаемые руководством ООН решения указывают на неспособность организации противостоять глобальным вызовам современности. По словам Подоляка, украинская сторона констатирует факт того, что на сегодняшний день учреждение утратило некогда "колоссальное политическое влияние".

"Это абсолютно фиктивная организация, которая будет продолжать собирать соответствующие взносы и финансировать работу бесполезных комиссий", - заявил Подоляк, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом президентский советник подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский использует такие международные организации, как ООН в качестве площадок для "привлечения внимания" мировой общественности к проблемам Украины.  

"Нет смысла говорить об ООН. Этой организации не существует. Просто примите это как факт", - заключил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не готов к возобновлению переговорного процесса с Москвой. По его мнению, украинская сторона готова инициировать мирное соглашение с Россией лишь после "тотального поражения" российских военных в зоне СВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.