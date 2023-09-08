Подоляк назвал ООН "фиктивной" организацией

Эта организация якобы утратила свое политическое влияние

ООН является "фиктивной" организацией, руководство которой никогда не изменит свою позицию по отношению к Киеву. Об этом в интервью новостному телеканалу "24" заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Уточняется, что мероприятия сессии Генассамблеи ООН пройдут в период с 19 по 26 сентября.

Как отметил политик, принимаемые руководством ООН решения указывают на неспособность организации противостоять глобальным вызовам современности. По словам Подоляка, украинская сторона констатирует факт того, что на сегодняшний день учреждение утратило некогда "колоссальное политическое влияние".

"Это абсолютно фиктивная организация, которая будет продолжать собирать соответствующие взносы и финансировать работу бесполезных комиссий", - заявил Подоляк, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом президентский советник подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский использует такие международные организации, как ООН в качестве площадок для "привлечения внимания" мировой общественности к проблемам Украины.

"Нет смысла говорить об ООН. Этой организации не существует. Просто примите это как факт", - заключил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не готов к возобновлению переговорного процесса с Москвой. По его мнению, украинская сторона готова инициировать мирное соглашение с Россией лишь после "тотального поражения" российских военных в зоне СВО.

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