Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

Победителей определят методом случайного выбора

Голосующие электронно (ДЭГ) москвичи становятся участниками программы "Миллион призов". Об этом в пятницу рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

По его словам, это успешный и хороший проект, который выгоден горожанам и предпринимательскому сообществу.

"Победители могут получить сертификат на 1, 3 или 5 тысяч призовых баллов. 1 балл равен 1 руб. Обменять их можно на покупки у партнеров программы. Всего предусмотрено 2,3 млн призов", - сообщил Владимир Платонов.

Первые баллы акции "Миллион призов" будут разыграны уже 9 сентября среди тех, кто 8 сентября примет участие в голосовании на выборах мэра Москвы онлайн или с использованием терминалов на избирательных участках. Победителей определят методом случайного выбора.

Подробности можно будет узнать на сайте #ВыбираемВместе2023.

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