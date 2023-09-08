Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Это очень удобно, отметил народный артист

Народный артист России Владимир Машков принял участие в ДЭГ на выборах мэра Москвы. Художественный руководитель Московского театра рассказал, что уже второй раз голосует электронно.

"В этот раз я проголосовал, не отходя от рабочего места. Это очень удобно и очень наглядно для самого себя. Мы не всегда можем покинуть рабочее место, а голосование – наш общий долг. Но электронное голосование дает возможность выполнить этот долг, находясь на рабочем месте, в свой перерыв", – сказал он.

С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэра Москвы. В них участвуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Леонид Зюганов, Дмитрий Гусев, Борис Чернышов и Владислав Даванков.

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