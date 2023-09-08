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Зеленский заявил о замедлении поставок западного оружия на Украину

19:36
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Запад сократил финансирование Киева

Западные кураторы киевского режима значительно замедлили темпы поставок вооружений ВСУ. Об этом в ходе очередного брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия", - заявил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом украинский лидер подчеркнул, что американские и европейские политики не только приостановили не только финансирование киевского режима, но и введение новых санкций в отношении России. По его словам, бездействие Вашингтона и Брюсселя может привести к "тотальному поражению" ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне военной спецоперации.  

Он также добавил, что для дальнейшего продолжения наступательных действий страны "коллективного" Запады обязаны в ближайшее время предоставить украинской армии современные истребители. Иными словами, доминирование ВС России в воздушном пространстве не позволяет ВСУ "продвигаться дальше", заключил президент Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для осуществления контрнаступления ВСУ необходимо как минимум 160 американских истребителей F-16. По его мнению, именно такое количество самолетов позволит украинским военным противостоять авиации России в зоне СВО.

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