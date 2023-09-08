В Мурманской области пройдет хакатон "НаСевереКодить"

Мероприятие стартует 15 сентября

С 15 по 24 сентября 2023 года в Мурманской области состоится хакатон "НаСевереКодить", участие в котором примут команды со всей страны.

Мероприятие проводит правительство Мурманской области в целях развития ИТ-отрасли при поддержке Национальной системы платежных карт (МИР), Центра компетенций проекта Минстроя России "Умный город", а также Информационного центра атомной отрасли.

Подробная информация размещена на сайте: насеверекодить.рф.

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