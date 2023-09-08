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МИД России вызвал посла Армении из-за недружественных действий Еревана

20:07
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Российские дипломаты выступают за скорейшую нормализацию отношений

Посол Армении Вагаршака Арутюняна получил ноту протеста от российских дипломатов из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление МИД России.

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Напомним, что в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе интервью изданию La Repubblica заявил о необходимости создания новой организации по обеспечению "коллективной" безопасности в Восточном Закавказье. По мнению политика, Ереван "вкусил горькие плоды", ориентируясь в этом вопросе исключительно на Кремль.

Как отметили в ведомстве, глава дипломатической миссии Армении в Москве был вызван в МИД России для разъяснения причин ухудшения отношений между двумя странами. Уточняется, что в результате отечественные дипломаты высказали армянскому коллеге "жесткое предупреждение".

"Послу передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя", - говорится в заявлении министерства.

При этом в МИД подчеркнули, что российская сторона выражает озабоченность по поводу резкого ухудшения отношений между Москвой и Ереваном и выражает надежду на скорейшее урегулирование всех политических разногласий.   

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что в ближайшее время на территории страны пройдут армяно-американские учения. По данным оборонного ведомства, учения пройдут в период с 11 по 20 сентября. Позднее эту информацию подтвердил глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Саркис Ханданян. По мнению политика, подобного рода совместные учения приведут к значительному улучшению отношений между Ереваном и Вашингтоном.  

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