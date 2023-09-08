"Я вам больше не сержант": командир ВСУ распустил солдат во время обстрела

Никто из пленных не имел боевого опыта

Командир механизированной бригады ВСУ распустил солдат прямо во время боя со словами "я вам больше не сержант", передает издание "Московский комсомолец" со ссылкой на комментарий украинского пленного Валерия Мищенко.

Как отметил военнопленный, накануне отряд, в котором он служил, попал под "сильнейший" обстрел со стороны российских военных.

"Шли обстрелы. Старшим был сержант. Во время обстрела он забрался в блиндаж и сказал: "Я вам уже не сержант", - заявил Мищенко.

При этом военнослужащий ВСУ подчеркнул, что изначально его бригаду отправили занять одну из местных школ для ведения огня из "более выгодной позиции", однако в итоге их отправили "окапываться" у посадки. По его словам, никто из солдат не имел какого-либо боевого опыта, поскольку большую часть времени они занимались "черной работой": копали окопы и хоронили товарищей.

Ранее журналисты The Washington Post сообщили, что перед началом наступательных действий ВСУ российские военные выстроили "мощнейшую" оборонительную систему в зоне СВО. По мнению аналитиков издания, именно этот фактор привел к провалу контрнаступления украинской армии.

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