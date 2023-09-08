Европа продолжит закупать российский газ

На данный момент страны ЕС не планируют вводить дополнительные ограничения на импорт природного газа из России. Об этом в интервью информагентству Reuters заявила министр энергетики Испании Тереса Рибера.

Как отметила министр, введение новых ограничений на импорт российских энергоносителей зависит от развития ситуации на Украине. По ее мнению, окончательный запрет на импорт будет введен лишь в том случае, если Москва "продолжит вести агрессивную политику" в отношении Киева.

"Но в данный момент Еврокомиссия и страны ЕС хотят понаблюдать, как события развиваются в мирном ключе, чтобы избежать дополнительного беспокойства", - заявила Рибера, чьи слова приводит ТАСС.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнула, что прошлогодний энергетический кризис "стал уроком" для ведущих стран Евросоюза. По ее словам, стремление Брюсселя предотвратить подобные "потрясения" на европейском континенте является одной из главных причин продолжения сотрудничества с Россией.

Ранее журналисты издания CNBC сообщили, что экономический потенциал ФРГ значительно снизился из-за отказа правительства страны от приобретения российских энергоносителей. По мнению аналитиков издания, такая недальновидная политика немецких властей рано или поздно приведет к новому кризису в Германии.

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