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Около 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов в Москве

21:26
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Онлайн-голосование продолжится и ночью

Избирательные участки в Москве закрылись до утра субботы - они вновь заработают 9 сентября в 8:00. Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. В МГИК за прошедший день не поступало жалоб.

"Голосование вечером шло штатно, а онлайн-голосование продолжится и ночью. На данный момент в голосовании приняли участие около 1,5 млн избирателей. Это значит, что они голосовали онлайн и на участках с помощью терминалов. Приглашаю тех, кто еще не успел отдать свой голос, сделать это онлайн или завтра с утра прийти на участки", – сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэра Москвы. В них участвуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Леонид Зюганов, Дмитрий Гусев, Борис Чернышов и Владислав Даванков.

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