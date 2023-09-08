Общественный штаб по наблюдению за выборами: Первый день голосования прошел штатно

В Москве открытые, честные, прозрачные и конкурентные выборы

Первый день голосования на выборах в Москве прошел штатно, участки завершили работу. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

"Наш центр видеонаблюдения работает всю ночь. Ребята меняются каждые два часа. Если что-то будет не так, мы об этом узнаем очень-очень-очень быстро. Мы также в штабе продолжаем работу, будем реагировать, если ли будут какие-то сейчас сигналы", – сообщил Ковалев.

По его словам, в Москве открытые, честные, прозрачные и конкурентные выборы. "Что касается голосования на участках – проходит все штатно. Мы реагировали на какие-то отдельные ситуации. Было порядка, может быть, 15-20 случаев, когда мы звонили нашим наблюдателям, звонили в УИКи. Истории, с которыми мы сегодня работали, с которыми мы связывались, это никоим образом не влияет на голосование", - сказал Ковалев.

Новые возможности для голосования тоже отработали штатно, отметил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Александр Асафов.

"И я напомню, что, несмотря на то, что участки девять минут как закрылись, возможности голосовать у москвичей остается – через дистанционное электронное голосование, которое идет круглосуточно", – добавил он.

С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэра Москвы. В них участвуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Леонид Зюганов, Дмитрий Гусев, Борис Чернышов и Владислав Даванков.

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