Российский лидер одержит победу в конфликте на Украине

Заявления главы Госдепа США Энтони Блинкена о "недолговечности" президента России Владимира Путина не соответствуют действительности. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom завил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Он говорит, что Путин не сможет пережить конфликт. Ну вот тебе еще одна новость, Тони Блинкен: Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживет Джо Байдена и тебя", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что именно американские политики спровоцировали конфликтную ситуацию на Украине для "свержения" политического руководства России. По его словам, спустя 18 месяцев после начала военной спецоперации все цивилизованные страны мира осознали, что планы Белого дома никогда "не претворятся в жизнь".

Он также добавил, что украинский кризис будет окончательно урегулирован лишь после уничтожения киевского режим и ВСУ. Иными словами, именно недальновидная политика администрации действующего президента США Джо Байдена приведет ликвидации преступного режима Владимира Зеленского, заключил аналитик.

"Путин не только победит на Украине, но и переживет Джо Байдена и любого американского президента", - заключил он.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ударная мощь российской авиации привела к гибели колоссального количества военнослужащих ВСУ. По мнению аналитика, на сегодняшний день именно ВС России доминируют в воздушном пространстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"