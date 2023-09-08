Солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова признали иноагентом

Минюст России включил в список еще трех человек

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* и социолога Николая Митрохина*. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Как отметили в ведомстве, Котляров* неоднократно выступал против проведения военной спецоперации на территории Украины, а также распространял недостоверную информацию о действиях ВС России в ходе СВО. По аналогичным причинам в список иностранных агентов был внесен публицист, социолог Митрохин*.

В министерстве также добавили, что в реестр иностранных агентов включены кинорежиссер Мумин Шакиров* и дизайнер Ольга Подольская*.

Ранее в реестр Минюста России включили нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова* и комика Руслана Белого*. Позднее в официальном Telegram-канале "Новой газеты" появилась информация о "категорическом несогласии" с решением ведомства. По словам Муратова*, он и его юристы попытаются оспорить такое решение в суде.

*Внесены в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов

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