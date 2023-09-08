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Небензя: мобилизацию на Украине давно называют "могилизацией"

22:45
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Украинцы не хотят участвовать в боевых действиях

Украинцы уже на протяжении долгого времени называют провальную мобилизацию в стране "могилизацией". Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России Василий Небензя.

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Как отметил дипломат, "преступная политика" киевского режима является главной угрозой для "жизни и безопасности" украинских граждан.   

"На сегодняшний день такой угрозой является провальная мобилизация, которую на Украине уже давно называют могилизацией", - заявил Небензя, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель России в ООН подчеркнул, что страны-участницы НАТО продолжают вести "гибридную войну" против Москвы, используя Украину в качестве "полигона" для противостояния российским военным. По его словам, американских и европейских политиков не останавливает даже тот факт, что после провального контрнаступления ВСУ "украинцы начинают заканчиваться".

"Украинцы не хотят участвовать в этой мясной мясорубке", - заключил он.

Ранее журналисты издания The Economist сообщили, что Вашингтон планирует значительно сократить финансирование киевского режима из-за "тотального провала" наступательных действий ВСУ. Позднее президент России Владимир Путин в ходе очередного брифинга также констатировал безрезультативность контрнаступления Украины, отметив, что Киев потерял "колоссальное количество" солдат и военной техники. 

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