Депутат МГД Шарапова: ДЭГ – наиболее удобный способ участия в выборах

Москва выбирает мэра

Онлайн-голосование зарекомендовало себя как удобный и быстрый способ принять участие в голосовании на московских выборах. Об этом сообщила в беседе с журналистами депутат Мосгордумы Ольга Шарапова. Сама она проголосовала дистанционно.

Депутат отметила: каждый москвич должен понять, что он голосует за наше общее будущее, за развитие города. Важно прийти на выборы и проявить свою позицию, сказала Шарапова.

С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра. В избирательных бюллетенях - пять кандидатов: действующий глава города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и Борис Чернышов (ЛДПР), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").

Проголосовать на выборах мэра Москвы можно, в частности, с помощью дистанционного электронного голосования. В этом году к нему присоединились 25 регионов, в которых проживают более 22 миллионов избирателей.

Помимо Москвы, трёхдневные выборы различного уровня проходят и в других субъектах страны, в том числе и в новых регионах.

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