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В Мосгоризбиркоме отметили отсутствие нарушений в первый день выборов мэра

09:56
  • суббота
  • 09 сентября 2023

Голосование проходит с 8 по 10 сентября

В первый день выборов мэра в Москве нарушений не выявлено. Об этом сообщили в Московской городской избирательной комиссии. Как рассказала глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, в первый день голосования достигнуты результаты, которыми можно гордиться.
Начался второй день голосования на выборах мэра Москвы

С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра. В избирательных бюллетенях - пять кандидатов: действующий глава города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и Борис Чернышов (ЛДПР), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").

Проголосовать на выборах мэра Москвы можно, в частности, с помощью дистанционного электронного голосования. В этом году к нему присоединились 25 регионов, в которых проживают более 22 миллионов избирателей.

Помимо Москвы, трёхдневные выборы различного уровня проходят и в других субъектах страны, в том числе и в новых регионах.

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