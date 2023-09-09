Сотни погибших: в Марокко произошло мощное землетрясение

Число жертв растёт

Мощное землетрясения произошло этой ночью в Марокко: погибли по меньшей мере 600 человек. По данным экспертов, эпицентр землетрясения магнитудой 7 находился в 80 километрах от столицы страны Марракеша.

Очаг залегал на глубине восьми километров. Подземные толчки ощущались в радиусе 400 километров от эпицентра, во всех крупных городах королевства - Агадире, Касабланке, Рабате.

Повреждены многие жилые дома и постройки, люди пережидали эту ночь на улицах. Экстренные службы приступили к разбору завалов, сообщает "ТВ Центр".

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