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Сотни погибших: в Марокко произошло мощное землетрясение

10:20
  • суббота
  • 09 сентября 2023

Число жертв растёт

Мощное землетрясения произошло этой ночью в Марокко: погибли по меньшей мере 600 человек. По данным экспертов, эпицентр землетрясения магнитудой 7 находился в 80 километрах от столицы страны Марракеша.

Очаг залегал на глубине восьми километров. Подземные толчки ощущались в радиусе 400 километров от эпицентра, во всех крупных городах королевства - Агадире, Касабланке, Рабате.

Повреждены многие жилые дома и постройки, люди пережидали эту ночь на улицах. Экстренные службы приступили к разбору завалов, сообщает "ТВ Центр".

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