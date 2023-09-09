ЦИК отметил высокую явку в первый день голосования в России

Люди активно голосуют

Сегодня в России - второй день голосования на выборах различных уровней. Накануне открылись избирательные участки в 54 субъектах, ещё семь регионов проводят голосование в течение двух или одного дня.

Первыми на участки для голосования пришли жители Дальнего Востока и Сибири. Явка первого дня, по данным ЦИК, достаточно высокая. В лидерах на выборах губернаторов - Кемеровская область, Чукотка, Якутия и Москва.

Нарушений, способных повлиять на результат голосования, в первый день не зафиксировано. Без осложнений проходит и голосование в новых регионах России, где также отмечается высокая активность избирателей, сообщает "ТВ Центр".

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