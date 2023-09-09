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ЦИК отметил высокую явку в первый день голосования в России

10:44
  • суббота
  • 09 сентября 2023

Люди активно голосуют

Сегодня в России - второй день голосования на выборах различных уровней. Накануне открылись избирательные участки в 54 субъектах, ещё семь регионов проводят голосование в течение двух или одного дня.

Начался второй день голосования на выборах мэра Москвы
Около 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов в Москве

Первыми на участки для голосования пришли жители Дальнего Востока и Сибири. Явка первого дня, по данным ЦИК, достаточно высокая. В лидерах на выборах губернаторов - Кемеровская область, Чукотка, Якутия и Москва.

Нарушений, способных повлиять на результат голосования, в первый день не зафиксировано. Без осложнений проходит и голосование в новых регионах России, где также отмечается высокая активность избирателей, сообщает "ТВ Центр".

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