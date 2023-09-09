ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы новые имена героев спецоперации

10:58
  • суббота
  • 09 сентября 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о мужестве и профессионализме российских военных, которые стоят на защите Донбасса. Старший сержант Сергей Годороба обнаружил беспилотник, с помощью которого неонацисты корректировали огонь артиллерии. Сергей точным выстрелом из ЗРК "ОСА" уничтожил украинский дрон, а затем вместе с сослуживцами оперативно покинул позицию, благодаря чему последовавшие удары противника не нанесли никакого ущерба нашим подразделениям.

Зенитный расчёт старшего прапорщика Виктора Тиса во время дежурства на тщательно замаскированной позиции также обнаружил украинский беспилотник. Точными пусками ракет из средств ПВО Виктор сбил его, благодаря чему националисты были лишены возможности вести воздушную разведку и позиции российских военных остались не выявленными, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.