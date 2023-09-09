Названы новые имена героев спецоперации

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о мужестве и профессионализме российских военных, которые стоят на защите Донбасса. Старший сержант Сергей Годороба обнаружил беспилотник, с помощью которого неонацисты корректировали огонь артиллерии. Сергей точным выстрелом из ЗРК "ОСА" уничтожил украинский дрон, а затем вместе с сослуживцами оперативно покинул позицию, благодаря чему последовавшие удары противника не нанесли никакого ущерба нашим подразделениям.

Зенитный расчёт старшего прапорщика Виктора Тиса во время дежурства на тщательно замаскированной позиции также обнаружил украинский беспилотник. Точными пусками ракет из средств ПВО Виктор сбил его, благодаря чему националисты были лишены возможности вести воздушную разведку и позиции российских военных остались не выявленными, сообщает "ТВ Центр".

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