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Путин встретился в Сарове с молодыми учёными-ядерщиками

10:35
  • суббота
  • 09 сентября 2023

Президент отметил огромный вклад работников отрасли в развитие науки

Государство уделяет серьёзное внимание развитию ядерной отрасли и планирует наращивать его темпы. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с молодыми учёными-ядерщиками, которая прошла в Сарове.

Президент посетил ядерный центр в Нижегородской области вечером в пятницу. Глава государства отметил огромный вклад работников отрасли в развитие отечественной науки и экономики, их особую роль в обеспечении технологического суверенитета и безопасности России, сообщает "ТВ Центр".

"Хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. Я надеюсь, что так и будет дальше, более того, будем даже наращивать эти темпы", - сказал президент.

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