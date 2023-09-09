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Москва широко отмечает День города

12:40
  • суббота
  • 09 сентября 2023

Столице исполнилось 876 лет

Москва отмечает 876-ю годовщину со дня основания. В честь знаменательного события в эти выходные в столице пройдут полторы сотни мероприятий: парады трамваев, ретроавтомобилей, концерты, выставки, фестивали.
Собянин: Московское метро и МЦК будут работать круглосуточно в День города

Тематические площадки организованы во всех округах. В городских парках проводят мастер-классы, конкурсы и экскурсии для детей и взрослых. Гости также смогут бесплатно прокатиться на многих аттракционах, в том числе на самом высоком колесе обозрения в Европе, на ВДНХ.  Приятным бонусом станет круглосуточная работа столичного транспорта, в том числе метро.

Одним из главных центров притяжения в эти дни станут Лужники. Крупнейший спорткомплекс столицы, на время превратился в мини-версию Москвы с несколькими тематическими площадками. Гости могут увидеть знаковые места города, посетить мастер-классы, попробовать себя в необычных профессиях.

О том, как Москва отмечает свой главный праздник – прямые включения корреспондентов "ТВ Центра" с основных площадок Дня города (смотрите видео).

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