В Пхеньяне грандиозным парадом отметили 75-летие КНДР

За торжествами наблюдали Ким Чен Ын с дочерью

Масштабный военный парад в честь 75-й годовщины основания КНДР прошёл в Пхеньяне. Расчёты рабоче-крестьянского красного ополчения - это гражданская организация самообороны - прошли маршем по площади Ким Ир Сена вместе с механизированными частями.

За торжествами наблюдали Ким Чен Ын и его дочь, в последнее время лидер страны часто появляется с ней на публике. Поздравительную телеграмму на имя руководителя КНДР направил Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что наши государства будут и дальше наращивать двусторонние связи, сообщает "ТВ Центр".

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