Как проходит второй день голосования в России

Нарушений не зафиксировано

Сегодня В России - второй день голосования на выборах разного уровня. В общей сложности избирательные участки открылись в 65-ти регионах, в том числе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В Москве проходят выборы мэра. В избирательных бюллетенях - пять кандидатов: действующий глава города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и Борис Чернышов (ЛДПР), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").

Проголосовать на выборах мэра Москвы можно, в частности, с помощью дистанционного электронного голосования. В этом году к нему присоединились 25 регионов, в которых проживают более 22 миллионов избирателей.

Вся последняя информация о ходе кампании - у специального корреспондента Алексея Платонова (сморите прямое включение из информационного центра Центризбиркома России).

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