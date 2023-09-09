Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошёл в Москве

Победителями стали более миллиона человек

Утром 9 сентября в Москве прошёл первый розыгрыш призов акции #ВыбираемВместе2023, сообщается на портале мос.ру. В нём приняли участие москвичи, которые проголосовали 8 сентября.

Более миллиона победителей получили от тысячи до пяти тысяч призовых баллов, которые они смогут потратить у партнёров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность. Победителей оповестят СМС-сообщениями с информацией о выигрыше.

С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра. В избирательных бюллетенях - пять кандидатов: действующий глава города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и Борис Чернышов (ЛДПР), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").

Проголосовать на выборах мэра Москвы можно, в частности, с помощью дистанционного электронного голосования. В этом году к нему присоединились 25 регионов, в которых проживают более 22 миллионов избирателей.

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