ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Моди лично встретил Лаврова на открытии саммита G20

12:08
  • суббота
  • 09 сентября 2023

Он проходит в столице Индии

В Нью-Дели сегодня открылся саммит G20. Россию на нём представляет Сергей Лавров. Он прибыл на форум этим утром. На красной ковровой дорожке министра иностранных дел приветствовал глава индийского правительства Нарендра Моди.

В двухдневном саммите также участвуют США, Великобритания, Китай, ЮАР и другие страны "двадцатки". На первой сессии Моди официально пригласил Африканский союз присоединиться к организации на правах постоянного члена. Москва, как заявлял Владимир Путин, поддерживает эту инициативу, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров и Нарендра Моди
Сергей Лавров и Нарендра Моди
Саммит G20
Саммит G20
Сергей Лавров на саммите G20
Сергей Лавров на саммите G20
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.