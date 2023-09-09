Моди лично встретил Лаврова на открытии саммита G20

Он проходит в столице Индии

В Нью-Дели сегодня открылся саммит G20. Россию на нём представляет Сергей Лавров. Он прибыл на форум этим утром. На красной ковровой дорожке министра иностранных дел приветствовал глава индийского правительства Нарендра Моди.

В двухдневном саммите также участвуют США, Великобритания, Китай, ЮАР и другие страны "двадцатки". На первой сессии Моди официально пригласил Африканский союз присоединиться к организации на правах постоянного члена. Москва, как заявлял Владимир Путин, поддерживает эту инициативу, сообщает "ТВ Центр".

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