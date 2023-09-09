Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Ранее в голосовании принял участие Сергей Собянин

Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы. Он сделал свой выбор в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Кремля.

Выборы в России организованы максимально удобно для граждан, сказал президент, принимая участие в едином дне голосования.

"Имею в виду и трёхдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно", - отметил глава государства.

Ранее свой голос также в дистанционном формате отдал на выборах мэра Москвы Сергей Собянин.

С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра. В избирательных бюллетенях - пять кандидатов: действующий глава города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и Борис Чернышов (ЛДПР), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").

Помимо Москвы, трёхдневные выборы различного уровня проходят и в других субъектах страны, в том числе и в новых регионах.

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