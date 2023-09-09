Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона

Новая магистраль разгрузит Кутузовский проспект

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли проспект Багратиона – северный дублёр Кутузовского проспекта, новую вылетную магистраль столицы.

Дорога включает в себя шесть полос, она идёт от комплекса "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до МКАДа. Длина новой магистрали – около 22 километров.

Благодаря этой дороге доехать от МКАДа до "Москва-Сити" можно будет за 15 минут. Раньше на это требовалось минимум 45 минут. Новая трасса облегчит жизнь более 1,5 миллиона москвичей и жителей области.

Магистраль будет платной. На ней действует безбарьерной система взимания платы.

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