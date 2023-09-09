Победители розыгрыша на выборах мэра Москвы могут активировать выигрышные коды

Состоялся первый розыгрыш призов

Первые победители программы "Миллион призов" могут активировать выигрышные коды, сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Проверить выигрыш и активировать код можно на сайте акции #ВыбираемВместе2023.

Утром 9 сентября в Москве прошёл первый розыгрыш призов акции #ВыбираемВместе2023. В нём приняли участие москвичи, которые проголосовали 8 сентября.

Более миллиона победителей получили от тысячи до пяти тысяч призовых баллов, которые они смогут потратить у партнёров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность.

Следующие розыгрыши призовых баллов пройдут 10 и 11 сентября. Всего будут разыграны 2,3 миллиона призов.

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