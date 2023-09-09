Владимир Путин и Сергей Собянин открыли финишный участок МСД

В 2024 году его интегрируют с трассой М2

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра. В 2024 году МСД будет интегрирован с трассой М2 "Крым, сообщил Собянин.

Запущенный сегодня участок улучшит движение на МКАДу и Третьему транспортному кольцу. В Москве уменьшится количество пробок и сократятся выбросы в атмосферу вредных веществ.

Ранее президент и мэр открыли движение автомобилей по дублёру Кутузовского проспекта и дали старт движению электропоездов по МЦД-4. МЦД-4 связал семь центральных железнодорожных вокзалов столицы. На этом диаметре есть 38 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Проспект Багратиона включает в себя шесть полос, он идёт от комплекса "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до МКАДа. Длина новой магистрали – около 22 километров.

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