ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли финишный участок МСД

14:04
  • суббота
  • 09 сентября 2023

В 2024 году его интегрируют с трассой М2

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра. В 2024 году МСД будет интегрирован с трассой М2 "Крым, сообщил Собянин.
Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона

Запущенный сегодня участок улучшит движение на МКАДу и Третьему транспортному кольцу. В Москве уменьшится количество пробок и сократятся выбросы в атмосферу вредных веществ.

Ранее президент и мэр открыли движение автомобилей по дублёру Кутузовского проспекта и дали старт движению электропоездов по МЦД-4. МЦД-4 связал семь центральных железнодорожных вокзалов столицы. На этом диаметре есть 38 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Проспект Багратиона включает в себя шесть полос, он идёт от комплекса "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до МКАДа. Длина новой магистрали – около 22 километров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Открытие участка МСД
Открытие участка МСД
Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по МСД
Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по МСД
Открытие участка МСД
Открытие участка МСД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.