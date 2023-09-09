Армия России нанесла мощные удары по военной инфраструктуре Украины

Все цели поражены

Россия нанесла шесть групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, поражены производств безэкипажных катеров и склады хранения западного вооружения, сообщили в Минобороны России.

В результате этих ударов нарушены планы ВСУ на херсонском и запорожском направлениях. В Запорожье украинские военные продолжили безуспешные попытки прорыва обороны российских войск и понесли серьёзные потери.

Последние новости о спецоперации - в сюжете Тимура Абдуллаева (смотрите видео).

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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