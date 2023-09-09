Черноморский флот пресёк попытку ВСУ атаковать Крымский мост

Уничтожены морские беспилотники

Корабли Черноморского флота своевременно обнаружили и уничтожили три украинских морских беспилотника, пытавшихся атаковать Крымский мост. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, самолётами морской авиации уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами ВСУ.

Также сообщается, что Россия нанесла шесть групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Нарушены планы Киева на херсонском и запорожском направлениях.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"