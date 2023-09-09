Столице исполнилось 876 лет

Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города. Президент назвал Москву неповторимой в своей красоте и древней величавости. Город неизменно устремлён в будущее и по праву олицетворяет всё самое яркое, талантливое, передовое, отметил глава государства.

Москва со времени своего основания всегда была надёжной защитой и твёрдой опорой всего российского государства, его сердцем. Об этом свидетельствуют страницы истории, сказал президент.

Утром 9 сентября москвичей поздравил с праздником Сергей Собянин. Мэр напомнил, какие серьёзные изменения произошли в столице за последние годы. В частности, в полтора раза увеличилась протяжённость метрополитена, построены свыше 1 200 километров дорог, новые развязки, эстакады и мосты.

В Москве появились комфортабельные центральные диаметры и лучший в мире наземный общественный транспорт. В столице созданы лучшие в мире центры "Мои документы" и лучшая в мире, по версии ООН, система электронных услуг.

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