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Пашинян заявил о готовности к срочным переговорам с Алиевым

15:44
  • суббота
  • 09 сентября 2023

На границе с Карабахом обострилась ситуация

Никол Пашинян заявил о готовности к срочным переговорам с Гейдаром Алиевым. Это заявление премьер-министр Армении сделал на фоне обострения ситуации на границе с Нагорным Карабахом.
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На этой неделе Баку обвинил Ереван в интенсификации военных провокаций. В свою очередь, в Армении говорили о стягивании азербайджанских войск к границе.

Сегодня Пашинян провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам которых пресс-служба армянского правительства объявила о приверженности решения спорных вопросов дипломатическим путём.

"Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряжённости", - говорится в сообщении. В Баку пока никак не прокомментировали это заявление.

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