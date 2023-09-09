Пашинян заявил о готовности к срочным переговорам с Алиевым

На границе с Карабахом обострилась ситуация

Никол Пашинян заявил о готовности к срочным переговорам с Гейдаром Алиевым. Это заявление премьер-министр Армении сделал на фоне обострения ситуации на границе с Нагорным Карабахом.

На этой неделе Баку обвинил Ереван в интенсификации военных провокаций. В свою очередь, в Армении говорили о стягивании азербайджанских войск к границе.

Сегодня Пашинян провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам которых пресс-служба армянского правительства объявила о приверженности решения спорных вопросов дипломатическим путём.

"Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряжённости", - говорится в сообщении. В Баку пока никак не прокомментировали это заявление.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"