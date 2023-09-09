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Диаметры наземного метро Москвы продлят до Тулы и Калуги

15:09
  • суббота
  • 09 сентября 2023

Это пообещал Владимир Путин

Диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги и Тулы. Об этом сообщил президент Владимир Путин на праздновании 876-летия Москвы.
Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4

По его словам, уже принято решение реализовать масштабную программу модернизации всего центрального транспортного узла. В перспективе МЦД дойдут до ближайших к Москве крупных городов.

Ранее сегодня Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по МЦД-4. Этот диаметр стал самым протяжённым – 86 километров и 36 станций.

МЦД-4 связал семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский. На МЦД-4 38 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Также сегодня дан старт движению по новой вылетной трассе Москвы – проспекту Багратиона. Благодаря новой автомагистрали доехать от МКАДа до "Москва-Сити" можно будет за 15 минут вместо 45-ти.

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