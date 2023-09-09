Мишустин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Ранее свои голоса отдали Владимир Путин и Сергей Собянин
Премьер-министр Михаил Мишустин дистанционно проголосовал на выборах мэра Москвы. Как сообщает Telegram-канал правительства, глава кабмина, как и в прошлом году, воспользовался возможностью электронного голосования.
Мишустин отметил, что происходящие в мире события подтверждают важность осознанного выбора собственного пути. "Выбора того, какой будет наша жизнь, наши города и регионы, наша страна", – отметил премьер-министр.
Ранее на выборах мэра Москвы проголосовали Владимир Путин и Сергей Собянин. Президент отметил, что голосование в России организовано максимально удобно для граждан.
Дистанционное электронное голосование набирает популярность не только на московских выборах. В этом году к нему присоединились 25 регионов, в которых проживают более 22 миллионов избирателей.