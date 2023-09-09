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Растёт число жертв мощного землетрясения в Марокко

17:04
  • суббота
  • 09 сентября 2023

Разрушены исторические здания

Более тысячи человек стали жертвами мощного землетрясения в Марокко. Серия подземных толчков произошла этой ночью на западе страны. Масштаб разрушений огромен. Многие строения, а также десятки исторических зданий повреждены. Люди разбирают завалы в поисках пострадавших, число которых неуклонно растёт.
Сотни погибших: в Марокко произошло мощное землетрясение

Подземные толчки в считанные мгновения разрушают исторический центр Марракеша. Многие здания находились в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Землетрясение началось накануне, в 12-м часу ночи, когда большинство жителей уже спали.

Начало катастрофы попало на камеры видео наблюдения. Эпицентр землетрясения находится всего в 80 километрах от города, на сравнительно не большой глубине - 18,5 километра в районе горного хребта Высокий Атлас.

Сейсмологи оценили магнитуду в 6,9, их коллеги из Геологической службы Соединённых Штатов - 7,2. Спасатели и волонтёры продолжают доставать пострадавших из-под завалов, сообщает "ТВ Центр".

Землетрясение ощущалось сразу в шести провинциях. В пострадавших районах проблемы с электричеством и связью. Многие дороги, особенно в горных районах оказались заблокированы. Жители крупных городов провели эту ночь на улицах. За землетрясением последовала серия афтершоков, самый сильный из которых магнитудой около пяти.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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