С Байденом случился новый конфуз на саммите G20

Президент США не перестаёт радовать публику
Лидеры G20 призывают к полной реализации зерновой сделки. Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита, который открылся сегодня в Нью-Дели.
Россию на нём представляет Сергей Лавров. В двухдневном форуме также участвуют США, Великобритания, Китай, ЮАР и другие страны "двадцатки".
Не обошлось без курьёзов. Президент США снова повеселил публику – он поздоровался с очередным невидимым другом. О том, как проходит саммит G20 в индийской столице – Елена Макарова (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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