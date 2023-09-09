С Байденом случился новый конфуз на саммите G20

Президент США не перестаёт радовать публику

Лидеры G20 призывают к полной реализации зерновой сделки. Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита, который открылся сегодня в Нью-Дели.

Россию на нём представляет Сергей Лавров. В двухдневном форуме также участвуют США, Великобритания, Китай, ЮАР и другие страны "двадцатки".

Не обошлось без курьёзов. Президент США снова повеселил публику – он поздоровался с очередным невидимым другом. О том, как проходит саммит G20 в индийской столице – Елена Макарова (смотрите видео).

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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